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Valentini: “Europa grande fonte di stabilità nello scenario mondiale, può attirare investimenti”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Perché oggi si può tornare a investire in Europa? “Rappresenta una grande fonte di stabilità nello scenario geopolitico, e vediamo che con le tensioni che abbiamo vissuto c’è la volontà ovunque di stabilire nuovi canali e rafforzare quelli esistenti. Abbiamo una grande capacità tecnologica, manifatturiera e d ricerca: c’è forse maggiore prudenza ma sicuramente valore e capacità di sviluppo”.  

Lo ha detto il viceministro alle Imprese e al Made in Italy Valentino Valentini aprendo il livestream che Adnkronos ha dedicato al Fii Priority Europe di Roma il summit europeo del Fii Institute, la piattaforma nata in Arabia Saudita e cresciuta negli ultimi anni come uno dei principali luoghi di incontro tra fondi sovrani, grandi investitori, governi, imprese globali e innovatori. All’evento hanno partecipato alcuni dei più grandi fondi d’investimento del mondo 

Sull’Italia il viceministro dice che “spesso mi trovo a spostare attenzione dei nostri interlocutori dal Made in Italy tradizionale a un Paese dove c’è una manifattura fantastica, una grande capacità di automazione e imprese di nicchia che possono fare cose che altri non possono fare. Dobbiamo spiegare al resto del mondo che siamo un Paese all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e che concorriamo con il Giappone come quarto esportatore mondiale”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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