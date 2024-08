Valle Aurina, trovato morto escursionista tedesco disperso da lunedì

(Adnkronos) – Disperso da lunedì scorso in Valle Aurina, è stato trovato morto il turista tedesco di 64 anni sulle montagne sopra Predoi. Dopo il ritrovamento del suo zaino lungo la via Lausitzer e dell’auto in un parcheggio a Predoi, oggi il soccorritori hanno trovato il materassino e il sacco a pelo e a poca distanza la salma dell’escursionista tedesco, in un punto roccioso fra le cime Schüttalkopf e Schroppa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)