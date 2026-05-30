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Vasco Rossi: “Le mie canzoni parlano per me. De Gregori? Poeta, non un politico”

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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Io parlo con le mie canzoni e le mie canzoni parlano sole, mi schiero tramite loro”. Lo ha detto Vasco Rossi, incontrando i giornalisti prima della data zero del suo tour Vasco Live 2026 allo stadio Romeo Neri di Rimini. A chi gli chiedeva delle parole di Francesco De Gregori, e dell’imbarazzo che prova per chi fa appelli politici sul palco, il rocker ha osservato: “Rispetto De Gregori e il suo pensiero, anche perché ognuno poi fa quello che sente, secondo la propria coscienza”.  

De Gregori, “ogni tanto ha delle opinioni molto personali, rispettabilissime – ha rimarcato Vasco -. Non è che dica cose sbagliate: è un modo di vedere le cose anche provocatorio, dal suo punto di vista. Non mi sono meravigliato per niente, perché lui è fatto così. Lui è un poeta, non è un politico, non fa discorsi per ottenere consenso. Di quelli ne abbiamo già abbastanza”. 

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