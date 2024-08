Venezia 81, l’incontro tra Angelina Jolie e un fan disabile sul red carpet: “È una persona di cuore”

(Adnkronos) –

Angelina Jolie si è fermata durante il red carpet di 'Maria' all'ottantunesima Mostra del cinema di Venezia per salutare un suo fan italiano, Pasquale Esposito, affetto da osteogenesi imperfetta, rara malattia genetica conosciuta anche come "la malattia delle ossa fragili". L'attrice di Hollywood si è messa in ginocchio per potergli parlare meglio e ha scambiato con lui qualche parola prima di dirigersi di nuovo verso la Sala Grande per la proiezione del film in anteprima mondiale. "È una persona di cuore, meravigliosa, poche persone sono così", ha dichiarato Esposito a The Hollywood Reporter.