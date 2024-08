Venezia 81, oggi due film in concorso alla Mostra del Cinema: l’attesa è per Nicole Kidman

(Adnkronos) – Terzo giorno della Mostra del cinema di Venezia con un programma, ancora una volta, ricco di grandi star e anteprime. Oggi, la corsa al Leone d’Oro vede sfilare ‘Babygirl’ di Halina Reijn (Ren), thriller erotico che vede Nicole Kidman nei panni di una potente manager che mette a repentaglio la carriera e la famiglia quando inizia una torrida relazione con un suo stagista molto più giovane. Nel cast Harris Dickinson e Antonio Banderas. Altro film in concorso è la pellicola francese ‘Trois Amies’ (trua amì) di Emmanuel Mouret, al suo debutto veneziano con una storia di amicizia al femminile: la vita di tre amiche viene sconvolta da una sparizione e una serie di tradimenti. Ma non è tutto: la sezione Orizzonti ci porta alla scoperta di nuovi talenti con ‘Diciannove’ diretto da Giovanni Tortorici, prodotto da Luca Guadagnino: il film indaga l’inquietudine di un ragazzo di 19 anni in cerca di trovare la proprio strada. Mentre per i documentari fuori concorso, gli occhi sono puntati su ‘One to One: John & Yoko’: ambientato a New York nel 1972, esplora il mondo musicale, personale, artistico, sociale e politico di John e Yoko sullo sfondo di un’epoca turbolenta della storia americana. Sempre fuori concorso ‘Cloud’, il nuovo film del regista giapponese Kiyoshi Kurosawa: un thriller psicologico che indaga le ansie e paranoie del mondo di Internet. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)