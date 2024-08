Venezia 81, questo dolce momento tra Winona Ryder e Jenna Ortega è una lezione tra generazioni – Video

(Adnkronos) – Winona Ryder è arrivata a Venezia per presentare ‘Beetlejuice Beetlejuice’ insieme al resto del cast e al regista Tim Burton. I fan li accolgono e i fotografi collezionano scatti. A un certo punto qualcuno di loro, sperando di ottenere un’immagine migliore, comincia a chiedere insistentemente all’attrice di togliersi gli occhiali da sole con le lenti scure che indossa. “Senza occhiali da sole, Winona, senza occhiali da sole”, si sente urlare. L’attrice inizialmente ignora la richiesta, appare imbarazzata e restia a voler togliere gli occhiali, eppure porta la mano al viso e tentenna. Insieme a Winona Ryder ci sono in quel momento due colleghe di set: Catherine O’Hara, con cui aveva già recitato nel primo ‘Beetlejuice’ nel 1988, e Jenna Ortega, la giovanissima star di ‘Mercoledì’. È quest’ultima ad accorgersi del disagio della collega e a dirle ciò di cui sembra aver bisogno in quel momento: “No, non devi farlo”. La giovane attrice parla con gentilezza e calma, ma appare anche molto decisa. Questa scena, filmata dalla stampa internazionale, sta facendo il giro del mondo. Sui social network sono tanti gli utenti a notare non solo il feeling che c’è tra le due attrici ma anche come Jenna Ortega, ad appena 21 anni, sembri molto più serena nel mettere dei limiti, nel dire un ‘no’, rispetto alla collega più esperta, che di anni ne ha 52. In tanti ci leggono un esempio forte di una delle grandi consapevolezze acquisite dalle giovani donne della Generazione Z. “Le star di oggi insegnano alle nostre star degli anni ’90 come dire ‘no'”, “Donne che supportano altre donne: la mia cosa preferita”, “E’ bello vedere Jenna così protettiva”, sono alcuni dei commenti al video. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)