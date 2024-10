Venezia, nuovo ticket a 10 euro per i turisti che prenotano tardi

(Adnkronos) – Sale da 5 a 10 euro il nuovo ticket a Venezia per i turisti che prenotano tardi. Il costo resta più basso per chi paga almeno quattro giorni prima. Sono 54 le giornate in cui il prossimo anno sarà obbligatorio pagare il contributo di accesso al centro storico Venezia, con l’esclusione delle isole e di chi transita in Piazzala Roma, al Tronchetto o alla Stazione Marittima, senza accedere alla Città antica. La prima giornata di ticket scatterà venerdì 18 aprile 2025 e di fatto coprirà tutti i ponti e i fine settimana fino alla fine di luglio, mantenendo lo stesso orario dello scorso anno, ossia dalle 8.30 alle 16. Il ticket sarà obbligatorio per quei turisti che in quei giorni non pernottano nel territorio comunale di Venezia. Non dovranno pagare i residenti in Veneto, ma rimane l’obbligo di prenotazione anche per loro come per i lavoratori, gli studenti e per tutti gli esentati. Esentati nel 2025 i visitatori del Salone Nautico (dal 30 maggio al 2 giugno) e i partecipanti alla Vogalonga dell’8 giugno. Le novità sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa a Ca’ Farsetti con il sindaco Luigi Brugnaro, l’assessore al turismo Simone Venturini e quello al bilancio Michele Zuin. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)