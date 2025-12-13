11.3 C
Firenze
sabato 13 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Verissimo, Ambra Orfei: “Mio marito morto il giorno di Natale, è stato come perderlo due volte”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Mio marito è morto il giorno di Natale per un infarto”. Ambra Orfei ospite oggi, sabato 12 dicembre, a Verissimo ha parlato per la prima volta del dolore per la scomparsa del marito Gabriele Piemonti, avvenuta il 25 dicembre 2022.  

“Un minuto prima parlava con me – ha raccontato – e un minuto dopo diceva di avere la nausea, poi giramenti di testa e di chiamare un’ambulanza”. La prima persona a soccorrere il marito è stata la stessa Ambra: “Penso di aver fatto tutto quello che ho potuto: dal massaggio cardiaco alla respirazione bocca a bocca. Sono stati i 20 minuti più terribili della mia vita”.  

Orfei ha raccontato che l’ambulanza è arrivata solo dopo mezz’ora: “Ho dovuto insistere per farmi mandare l’ambulanza, mi dicevano: ‘Ma è Natale. Ho dovuto dire a un certo punto: ‘Cosa devo dirvi per farvi venire qua? Che mio marito sta morendo?’ Poi hanno iniziato a darmi indicazioni su come fare il massaggio cardiaco e su come fare la respirazione bocca a bocca”.  

Un incubo che ancora oggi Orfei ricorda con sofferenza: “Quando è arrivata l’ambulanza, l’hanno portato via. Il giorno dopo mi hanno detto che aveva superato la notte, ma che aveva l’elettroencefalogramma piatto e che quindi dopo otto ore avrebbero dovuto staccare le macchine. È stato come perderlo due volte”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.3 ° C
12.8 °
10 °
66 %
1kmh
0 %
Sab
10 °
Dom
13 °
Lun
13 °
Mar
12 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1423)ultimora (1302)sport (61)Eurofocus (30)demografica (30)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati