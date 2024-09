Verona, 80enne contromano su Statale: morto in frontale con tir

(Adnkronos) – Incidente mortale stamane sulla statale 434 Transpolesana. Un furgoncino e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente all’altezza dell’uscita di Vallese di Oppeano, in direzione di Verona. Ad avere la peggio il conducente del mezzo leggero, un uomo di 80 anni che, nonostante il soccorso degli operatori del Suem 118 arrivati in ambulanza, è deceduto sul posto in conseguenza dell’impatto, rendendo vano l’invio sul posto dell’elicottero per il suo trasporto d’urgenza in ospedale. La vittima ha imboccato la Transpolesana contromano, andando a sbattere frontalmente contro il camion, il cui conducente, rimasto illeso, non ha potuto evitare l’impatto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)