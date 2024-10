Vicenza, operaio 25enne muore schiacciato da un bancale di finestre

(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro nel vicentino. Un operaio di 25 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un bancale di finestre mentre stava lavorando alla Tecnomat, azienda specializzata in materiale edili, di Altavilla Vicentina. Trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza, il 25enne è deceduto poco dopo. Cordoglio ai familiari e ai colleghi del giovane arriva dal Pd Veneto. ”Alla vigilia del 13 ottobre in cui ricorre la Giornata Nazionale per le Vittime degli incidenti sul Lavoro in Veneto, apprendiamo dell’ennesimo incidente mortale sul luogo di lavoro costato la vita a un giovane operaio di 25 anni ad Altavilla Vicentina – dichiara il segretario regionale Pd, Andrea Martella – Una tragedia inaccettabile che ci riporta alla questione della sicurezza sul lavoro per cui non si fa abbastanza. La sicurezza sul lavoro deve diventare un assillo per questo torniamo a sollecitare il Governo nazionale e la Regione all’adozione di misure più efficaci per aumentarla: più controlli, maggiore formazione, incentivi alle imprese in particolare per chi adotta buone pratiche. La sicurezza sul luogo di lavoro deve diventare un fattore qualificante anche per la competitività e non essere vista come un mero costo”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)