VicenzaOro, dal 4 all’8 settembre Ieg dà una nuova casa all’industria orafa gioilliera

(Adnkronos) – Vicenzaoro September, l’edizione 2026 è prossima al sold-out a poco più di tre mesi dall’avvio. Il salone internazionale di Italian Exhibition Group (Ieg), che si terrà dal 4 all’8 settembre prossimi, avrà tre punti forza, che ne confermeranno lo status di manifestazione pivot nel panorama internazionale del mercato orafo-gioielliero. Anzitutto, la piena operatività del nuovo Padiglione 2; la presenza entro il perimetro del quartiere fieristico del salone T.Gold dedicato alle tecnologie di filiera; il 100° congresso di Cibjo, la Confederazione internazionale del gioiello che ha scelto Vicenza per questo suo appuntamento storico. Vicenzaoro September segnerà un passaggio di forte rilievo per il sistema orafo-gioielliero internazionale. Ieg, nel 2024, aveva annunciato la riqualificazione del quartiere fieristico di Vicenza come la “nuova casa dell’industria orafo gioielliera”.

Con l’operatività del nuovo Padiglione 2, la fiera compie un avanzamento infrastrutturale decisivo, al termine di quattro edizioni di transizione gestite senza arretramenti: con la continuità espositiva di tutte le community merceologiche e la costante crescita dei visitatori tanto nelle edizioni settembrine che in quelle di gennaio. I lavori di ampliamento hanno preso avvio nel dicembre 2024 con la posa della prima pietra del nuovo Padiglione centrale, su progetto dello studio GMP di Amburgo, per una superfice complessiva di nuovi 23 mila metri quadrati su due piani. Spazi studiati per una migliore esperienza di “navigazione” dei visitatori in Fiera tra le varie aree espositive e tra gli stessi padiglioni all’interno dei quali i brand possono mostrare e raccontare al meglio le proprie creazioni al mercato; tratto distintivo che fa di Vicenzaoro The Jewellery Boutique Show internazionale.

A partire dal prossimo settembre, Vicenzaoro potrà presentare all’interno del perimetro fieristico l’intera filiera del gioiello: T.Gold compreso, che sarà allestito al Padiglione 4. I macchinari e le tecnologie per l’industria orafa, precedentemente esposti solo nell’edizione di gennaio nel Padiglione 9 esterno, completano così l’offerta di Vicenzaoro e ne danno una lettura ancora più integrata. Dal prodotto finito o dai semilavorati alle soluzioni produttive, dall’innovazione tecnologica ai servizi per le imprese. La piattaforma è più compatta, più funzionale e qualitativamente più alta, con la peculiarità che il salone di IEG offre di macchinari in funzione, che non ha eguali altrove. A confermare il posizionamento internazionale di Vicenzaoro si aggiunge la scelta di Cibjo, la Confederazione internazionale della gioielleria, di celebrare durante la prossima edizione di settembre, dal 4 al 7, il suo centesimo congresso. Una decisione che assume il valore di un riconoscimento autorevole: non soltanto alla centralità della manifestazione nel calendario globale del settore, ma anche al ruolo storico, produttivo e culturale della città di Vicenza come capitale del gioiello.

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