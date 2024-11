Vigilanza Rai, manca numero legale su Agnes: è la quinta volta

(Adnkronos) – La maggioranza non si è presentata stamane in Vigilanza Rai, disertando in blocco la seduta convocata dalla presidente Barbara Floridia e facendo mancare così il numero legale per votare il presidente in pectore, Simona Agnes. E’ la quinta volta che la votazione sul presidente del cda Rai non va in porto. A quanto apprende l’Adnkronos erano presenti Stefano Graziano, Annamaria Furlan e Ouidad Bakkali (Pd) e Dario Carotenuto (M5S). A quanto si apprende, la Commissione è riconvocata per il prossimo 11 dicembre.

Che la maggioranza avrebbe disertato oggi si sapeva già da ieri. I partiti di governo hanno fatto mancare ancora una volta il numero legale sulla votazione, per evitare di ‘bruciare’ il nome della Agnes. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)