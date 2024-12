Vigilia di Natale con pioggia e neve in tre regioni, previsioni meteo

(Adnkronos) – E’ una vigilia di Natale “meteorologicamente interessante perché movimentata”, con il “rischio di nevicate fino a bassa quota, attorno ai 200-300 metri su Marche, Abruzzo e Molise. Mentre sul resto del sud la neve cadrà a quote collinari, intorno ai 400-500 metri. E sono previsti anche rovesci”. Questo il quadro delle previsioni meteo per la giornata di oggi, 24 dicembre, fatto all’Adnkronos dal meteorologo Mattia Gussoni, esperto di iLMeteo.it. “Sulle coste avremo piogge e venti forti in arrivo dal quadrante settentrionale – continua Gussoni -. Quindi sarà anche una giornata piuttosto burrascosa con temporali e venti forti, con possibili mareggiate lungo le coste, vento che aumenterà anche la sensazione di freddo, tenendo conto che la massa d’aria scende dal nord Europa e quindi è piuttosto fredda”. Per quanto riguarda la giornata di Natale, “il 25 dicembre avremo le ultime precipitazioni sulle regioni del sud e su parte del versante adriatico con ancora la possibilità di neve fino a quote collinari – spiega ancora Gussoni -, poi da Santo Stefano avremo una svolta perché arriva un campo di alta pressione che porterà tempo stabile. L’alta pressione è in arrivo dalle Azzorre e avremo quindi tempo più soleggiato, anche se durante la notte e il primo mattino farà sempre molto freddo, in particolare al nord con valori ben sotto lo zero. Per la fine dell’anno e Capodanno sembrerebbe che l’alta pressione possa proteggerci anche per quei giorni, ma è presto per fare previsioni”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)