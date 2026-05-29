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Violento incidente sulla via dei Laghi, auto finisce contro un toro. Il sindaco di Nemi: “Sfiorata la tragedia”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Sfiorata la tragedia sulla via dei Laghi nella zona dei Castelli Romani, dove ieri sera un’auto ha avuto un violentissimo impatto con un enorme toro selvatico che ha improvvisamente attraversato la carreggiata. L’automobilista non ha avuto conseguenze mentre il toro è rimasto ferito gravemente nei pressi dell’incrocio di Via dei Corsi, si è trascinato fino a Via della Radiosa, ed è morto poco dopo. L’incidente è avvenuto al confine tra Nemi, Rocca di Papa e Velletri. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Asl per il recupero della carcassa e per mettere in sicurezza l’area.  

Durissimo il commento del sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, che torna a chiedere ”interventi immediati e concreti per fermare una situazione ormai fuori controllo”. Secondo quanto fa sapere il primo cittadino si tratta di uno di quei tori che da anni si aggirano liberamente sulle strade del Parco Regionale dei Castelli Romani insieme alla sempre più invasiva presenza dei cinghiali.  

“Facciamo veramente in modo che questo possa essere l’ultimo incidente di questo tipo, perché anche questa volta la morte di un automobilista è stata evitata per un soffio – sottolinea Alberto Bertucci – Liberiamo le strade del Parco Regionale dei Castelli Romani dai tori e dalle mucche selvatiche e restituiamo sicurezza ai nostri centri storici e alle aree limitrofe, ormai invase dai cinghiali”. Bertucci lancia quindi un appello alle istituzioni: ”Riuniamo la comunità dei sindaci insieme al Presidente del Parco, alla Asl e alla Regione Lazio e mettiamo finalmente un punto fine a problematiche che si trascinano da troppi anni”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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