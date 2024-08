Vuelta 2024, la tappa di oggi 27 agosto: altimetria, percorso, orari e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna oggi, martedì 27 agosto, dopo un giorno di riposo, la Vuelta a España 2024. Una decima tappa interessante. Il percorso prevede la partenza da Ponteareas per arrivare a Baiona dopo 159.6 chilometri e oltre 3000 metri di dislivello. Asperità di seconda categoria con l’Alto de Fonfrìa (15.4 km al 4.2% di pendenza media) subito, poi una fase centrale più tranquilla prima di un finale intenso con tre GPM di seguito: l’Alto de Vilachàn (6.3 km al 5.5%), l’Alto de Mabia (6 km al 5.7%) e l’Alto de Mougàs di prima categoria (9.9 km al 6% e punte al 15%) che i corridori scollineranno a 20 km dal traguardo. L’orario di partenza ufficiale è previsto per le 13.42, orario di arrivo stimato: 17.19 Sarà possibile vedere la tappa in diretta tv dalle 13 su Eurosport 1 e in streaming su Discovery Plus, Sky Go e Now. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)