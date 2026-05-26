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Webuild, Pietro Salini incontra il premier spagnolo Pedro Sánchez

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Le grandi infrastrutture sono un motore di crescita, integrazione e competitività per l’Europa. La collaborazione tra imprese italiane e spagnole rappresenta un esempio concreto della capacità e del know-how industriale europei di realizzare progetti complessi e strategici nel mondo”. E’ quanto ha dichiarato Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, che oggi ha incontrato a Roma il Premier spagnolo Pedro Sánchez, nell’ambito del confronto promosso con i rappresentanti dei principali gruppi industriali italiani e spagnoli. Nel corso dell’incontro è stato ribadito il forte legame industriale tra Italia e Spagna, che ha visto il Gruppo costruire negli anni rapporti stabili con i principali player spagnoli, a partire da uno dei progetti infrastrutturali più complessi dell’ultimo secolo: l’ampliamento del Canale di Panama. Oggi queste collaborazioni si traducono in partnership per la realizzazione di 9 grandi opere strategiche infrastrutturali sostenibili su scala globale, per un valore complessivo dei progetti di circa 17 miliardi di euro. L’appuntamento ha inoltre rappresentato l’occasione per condividere una visione industriale comune sulle prospettive future di sviluppo delle infrastrutture sostenibili e strategiche, in Spagna, in Italia, in Europa e nei mercati internazionali, valorizzando il ruolo della collaborazione industriale tra imprese europee per affrontare le grandi sfide globali. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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