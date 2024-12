Welfare, Massagli (Aiwa): “Assistenza sanitaria integrativa bene preferito da lavoratori”

(Adnkronos) – “Il welfare aziendale è l’insieme delle prestazioni e dei servizi che i datori di lavoro cedono ai propri dipendenti per finalità sociali e per questo il loro valore non è ricompreso nel reddito da lavoro, quindi non genera né tassazione né contribuzione. E’ il legislatore che identifica i beni e servizi che possono godere di questo trattamento che devono avere una finalità sociale e il bene preferito dai lavoratori nei piani di welfare aziendale è l’assistenza sanitaria integrativa”. A dirlo Emmanuele Massagli, presidente Associazione nazionale welfare aziendale (Aiwa), intervenendo al dibattito nel Palazzo dell’Informazione di Roma, Adnkronos Q&A ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’. “Sono previsti – spiega – anche voucher aziendali per l’accesso diretto a visite specialistiche finalizzate alla maternità. In Italia sono molte le persone coinvolte al welfare aziendale che, negli ultimi anni, è cresciuto tantissimo a dimostrazione che il dipendente non chiede più solo salario in cambio di welfare, ma modularità degli orari, beni e servizi”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)