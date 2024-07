Wimbledon, De Minaur si ritira per infortunio: Djokovic in semifinale senza giocare

(Adnkronos) – Brutte notizie per Alex De Minaur. Il campione australiano si ritira dalla sua partita dei quarti di finale di Wimbledon contro Novak Djokovic. Il numero 9 del ranking Atp lunedì si è infortunato all’anca durante il match point contro Fils negli ottavi e non è riuscito a recuperare. In questo modo Nole, 7 volte campione sull’erba londinese, arriva in semifinale senza giocare. De Minaur ha minimizzato lo spavento nonostante un iniziale scuotimento della testa in direzione del suo box sul Campo Uno, ma poco dopo mezzogiorno, il giorno dello scontro programmato sul Campo Centrale con Djokovic, si è ritirato dal torneo. “Ovviamente non è un annuncio che volevo fare in alcun modo”, ha detto De Minaur in una conferenza stampa. “Sì, sono devastato ma ho dovuto ritirarmi a causa di un infortunio all’anca. Ho una lacerazione alla cartilagine. Ho sentito un forte schiocco durante gli ultimi tre punti della mia partita contro Fils e ieri ho effettuato una scansione. Ha confermato che si trattava di un infortunio e ad alto rischio di peggiorare la situazione se fossi entrato in campo oggi. Non è un segreto che in questa fase della mia carriera questa era la partita più importante. Sapevo dei risultati dei controlli di ieri, ma speravo di svegliarmi oggi e di sentire una sorta di miracolo. Il problema è che se gioco e c’è uno stiramento, uno scivolone, qualsiasi cosa può far passare questo infortunio da tre-sei settimane a quattro mesi”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)