Wimbledon, Fognini supera primo turno e Arnaldi eliminato

(Adnkronos) – Esordio vincente per Fabio Fognini a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il 37enne ligure, numero 94 del mondo, sconfigge il ventenne francese Luca Van Assche, numero 104 del ranking Atp e in tabellone come lucky loser, con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-5 in poco più di due ore di gioco. Subito fuori Matteo Arnaldi, che si fa rimontare da Frances Tiafoe e perde in 5 set. Lo statunitense, numero 29 del tabellone, si impone per 6-7 (5-7), 2-6, 6-1, 6-3, 6-3 in 3h09'. Colpo di scena nel singolare femminile: Aryna Sabalenka dà forfait. La bielorussa, numero 3 del mondo e terza testa di serie, è stata costretta a rinunciare al torneo a causa di un infortunio alla spalla. Al posto di Sabalenka è stata ripescata come lucky loser la russa Erika Andreeva, numero 101 del ranking Wta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)