X Factor 2024, annunciati nuovi giudici e conduttrice: tutte le novità

(Adnkronos) – Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi saranno i giudici di X Factor 2024 con Giorgia alla conduzione. Queste le novità dello show in onda su Sky. Al tavolo di X Factor siederà dunque una formazione del tutto inedita, con un attesissimo ritorno – quello di Manuel Agnelli – e gli altri tre nomi che faranno il proprio esordio assoluto in giuria. Ruolo inedito per Giorgia: sarà lei a guidare questa edizione. Lo farà già dalle selezioni quando, dietro le quinte, accoglierà i talenti in gara prima e dopo la loro esibizione, e poi fino al palco dei Live Show in diretta, quando darà i tempi alla gara tra artisti sul palco, giudici al tavolo e gli ospiti in arrivo tra le puntate. Arriva per la prima volta al tavolo di X Factor Achille Lauro, una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana di oggi con la sua inconfondibile identità. Siede per la prima volta al tavolo dei giudici di X Factor anche Jake La Furia, rapper dalla carriera lunga quasi 25 anni, con i Club Dogo prima (dal 2001 insieme a Guè Pequeno e a Don Joe, autori di successi come Che bello essere noi, Noi siamo il club e Non siamo più quelli di Mi Fist) e da solista poi. È un ritorno quello dell'acclamatissimo Manuel Agnelli, che indossa nuovamente i panni di giudice con, dalla sua, un'esperienza di 5 edizioni già vissute sempre da protagonista alla ricerca della vittoria. Esordio a X Factor, infine, anche per Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica e deejay, nota per i suoi successi discografici nel duo Paola & Chiara. Le registrazioni delle prime Auditions prenderanno il via giovedì 6 e venerdì 7 giugno, all'Allianz Cloud di Milano. "Inauguriamo X Factor 2024 con grandi novità, per un'edizione rinnovata nel cast artistico – commenta in una nota Antonella d'Errico, Executive Vice President Content Sky Italia – e con la missione costante di ricercare il vero talento e aiutarlo a sbocciare. C'è una grande energia al nuovo tavolo dei giudici, voglia di scoprire nuovi progetti musicali, intrattenere e divertirsi. Diamo quindi un caloroso benvenuto a Paola, Achille e Jake, e un grande bentornato a Manuel" che sono "già al lavoro per le audizioni che inizieranno a breve. E con grande soddisfazione – prosegue – annunciamo una conduzione inedita e sorprendente: Giorgia entra a far parte della famiglia di X Factor. Per lei e per la sua carriera gli aggettivi non bastano mai, siamo stati letteralmente travolti dalla sua voglia di mettersi alla prova in una veste ancora nuova e siamo orgogliosi che abbia deciso di farlo sul nostro palco. E non posso non ringraziare di vero cuore la nostra Francesca Michielin, che – conclude- ha voluto portare il suo talento, la sua professionalità e il suo amore per la musica, ancora una volta, sul palco di X Factor conducendo le ultime due edizioni". "Una delle grandi doti di X Factor è sempre stata la capacità di reinventarsi ogni volta commenta Marco Tombolini, Ceo Fremantle – pur rimanendo fedele alla sua storia. È questa la sfida, dal punto di vista produttivo ed editoriale: consolidare un format iconico, accogliendo stimoli e suggestioni dalla contemporaneità con l'ambizione di guardare al futuro. È per questo che siamo felici di continuare a collaborare con Sky a una nuova stagione di X Factor all'insegna del cambiamento e dell'eccellenza. Insieme, con un cast artistico che ci entusiasma, costruiremo il palcoscenico che i sogni e le aspirazioni dei nostri concorrenti meritano".