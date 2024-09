X Factor 2024, domani nuove Audizioni: secondo appuntamento con giudici e concorrenti

(Adnkronos) – X Factor 2024 torna domani giovedì 19 settembre, su Sky e in streaming su NOW. Secondo appuntamento con le Audizioni per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, dopo il debutto della scorsa settimana che ha da subito regalato esibizioni da standing ovation e momenti di puro divertimento, conquistando oltre 700mila spettatori tv medi, in crescita del +38% rispetto al kick off della scorsa stagione. Anche questa settimana tanti i ragazzi che si presenteranno sul palco, esibendosi con una cover o con un loro brano inedito, con l’obiettivo di strappare almeno tre sì ai 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi o almeno un X Pass – una delle novità di quest’anno grazie alla quale i giudici possono promuovere di diritto un concorrente – per accedere ai Bootcamp, la fase successiva delle selezioni. Grande attesa per rivedere anche Giorgia, dopo il suo debutto assoluto in conduzione, che aprirà la puntata e accoglierà gli artisti nella sua postazione nel backstage dell’Allianz Cloud di Milano, quartier generale della prima fase delle selezioni di X Factor 2024. Diversissimi tra loro gli aspiranti concorrenti che dovranno essere valutati dai giudici: età, background, ispirazioni differenti renderanno la proposta musicale come sempre eterogenea, originale e mai uguale a sé stessa tra un’esibizione e l’altra. Diverse tra loro saranno anche le storie che questa settimana – nell’episodio atteso per giovedì 19 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e tutti i martedì anche in chiaro in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando) – arriveranno davanti al tavolo: diverse ma sempre con qualcosa in comune, il sogno della musica. La prossima settimana ci sarà il terzo e ultimo appuntamento con le Audizioni, dopodiché per due settimane torneranno i Bootcamp che definiranno il quartetto di aspiranti concorrenti che si contenderanno, nelle Home Visit, i tre posti a disposizione per ogni giudice per i Live Show. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)