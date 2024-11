‘X Factor’ diventa ‘Hell Factor’ per il quarto live: stasera doppia eliminazione

(Adnkronos) – A X Factor è arrivato il momento di una delle puntate più temute: oggi, giovedì 14 novembre, il talent condotto da Giorgia si trasforma in ‘Hell Factor’ per una serata senza un attimo di sosta che vedrà tra gli artisti in gara una doppia eliminazione. Il quarto appuntamento con i Live Show, in diretta dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now, è così un vero e proprio snodo di una gara che è sempre più difficile: sia per i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, sia per le loro squadre, pronte a darsi battaglia sul palco dell’X Factor Arena’. Come da tradizione nello show Sky Original prodotto da Fremantle, la serata ‘Hell Factor’ non lascerà un attimo di respiro. In apertura di puntata ci sarà la ‘giostra’, l’esibizione in fila di tutti i concorrenti, uno dopo l’altro senza soluzione di continuità, col proprio cavallo di battaglia: già al termine di questo primo round ci sarà la prima, velocissima, eliminazione. A seguire, una manche unica di cover tra tutti gli artisti rimasti in gara che porterà al ballottaggio tra i due meno votati, uno ‘scontro finale’ nel quale l’esito definitivo spetterà come sempre ai giudici al tavolo. Questi i brani assegnati dai giudici ai propri artisti, qualora dovessero arrivare nella seconda manche: * per la squadra di Achille Lauro, Lorenzo Salvetti si esibirebbe in una cover di ‘Me so ‘mbriacato’, una delle canzoni più celebri del cantautore Mannarino; Les Votives porterebbero la loro versione di ‘La Canzone Nostra’, singolo di enorme successo del 2021 di Mace feat. Blanco & Salmo; I Patagarri renderebbero omaggio ad una grande del jazz, George Gershwin, con la sua leggendaria ‘Summertime’ * nella squadra di Jake La Furia, qualora si salvassero dalla prima eliminazione, Francamente porterebbe la hit mondiale ‘Blinding Lights’ di The Weeknd, i The Foolz canterebbero ‘Niente Canzoni D’Amore’, uno dei successi più conosciuti di Marracash (qui insieme a Federica Abbate). * per i concorrenti guidati dal giudice Manuel Agnelli, Mimì porterebbe una cover dell’eterna ‘La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla; Danielle sarebbe alle prese col classico rock di Vasco Rossi ‘Fegato, fegato spappolato’; infine, i Punkcake porterebbero ‘Mi Ami?’ dei CCCP

* Paola Iezzi ha assegnato alla sua unica artista rimasta, Lowrah, 'Someone You Loved', instant classic mondiale di Lewis Capaldi da quasi 4 miliardi di stream. Ospiti del quarto live all"X Factor Arena' i Negramaro, che presenteranno in anteprima assoluta il nuovo album 'Free Love', in uscita il 22 novembre, eseguendo per la prima volta il nuovo singolo 'Marziani'. La diretta di stasera, giovedì 14 novembre, sarà visibile alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La puntata sarà sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, mentre il martedì successivo al primo on air andrà in chiaro in prima serata su TV8. Come sempre la puntata sarà preceduta dall"Ante Factor', condotto dal backstage da Gianluca Gazzoli, che trasmetterà al pubblico tutte le emozioni dell'immediata vigilia dal backstage dello show. E invece, per monitorare giorno per giorno il lavoro dei concorrenti e dei giudici, per scoprire le assegnazioni, seguire le prove prima dei Live e i commenti subito dopo le puntate in diretta, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su Now c'è il 'Daily' di 'X Factor 2024'.