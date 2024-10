X Factor, Jake La Furia: “Per un rapper è difficile essere convincente”

(Adnkronos) – A un paio di giorni dalle Live di X Factor, Jake La Furia ha parlato dell’assenza di rapper all’interno della sua squadra. “Un percorso convincente per un rapper a X Factor è molto difficile”, ha detto in conferenza stampa, rispondendo a una domanda dell’Adnkronos. Il rap, ha spiegato il giudice di X Factor, “ha bisogno di requisiti particolari e adesso ci sono dei talent che fanno esattamente questo in cui tutti combattono ad armi pari”. Inoltre, il rapper non è stato convinto dalle audizioni: “Nessuno mi ha convinto veramente per diversi motivi ma più che altro perché ci vuole un talento veramente versatile per fare un percorso al pari degli altri”. Un rapper a X Factor, secondo La Furia, dovrebbe essere in grado di “affrontare delle cose molto pop e allo stesso tempo scrivere velocemente anche delle cose molto profonde dentro altri pezzi. E’ un lavoro veramente complicato e tranne rarissime eccezioni non esistono rapper versatili in entrambe le cose”. Per questo, il giudice ha preferito puntare su altri generi: “Mi sono levato questo sassolino dalla scarpa e preferisco fare un percorso musicale con altri tipi di musicisti. Non perché sia più facile, ma perché mi darà sicuramente maggiori soddisfazioni”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)