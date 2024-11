Zelensky contro Usa, Nato e alleati. Russia esulta: “Ha perso legittimità”

(Adnkronos) – Non solo Nato e Usa per il ritardo nella consegna delle armi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky critica anche l’Occidente per la non-reazione all’arrivo delle truppe nordcoreane mandate da Kim Jong-un in Russia. Le dure parole del leader di Kiev arrivano in un’intervista rilasciata ai media sudcoreani, colloquio durante il quale ha anche affermato di essere in particolare “sorpreso dal silenzio della Cina” su questo dispiegamento. Pyongyang ha inviato migliaia di militari in Russia: in totale, dovrebbero essere circa 12mila. Le prime unità avrebbero raggiunto la regione russa di Kursk, invasa dalle forze di Kiev all’inizio di agosto, e sarebbero pronte ad entrare in azione. “Penso che la reazione su questa questione sia stata nulla”, ha detto Zelensky, che solo poche ore prima aveva già alzato la voce contro Stati Uniti e Alleanza Atlantica per gli aiuti centellinati e i divieti imposti in una fase decisamente critica del conflitto. Mosca infatti continua intanto a compiere progressi sul fronte nel Donetsk mentre l’esercito di Kiev è surclassato in termini di armamenti. “Le truppe nordcoreane non hanno ancora iniziato a combattere, ma è questione di giorni, non di mesi”, ha poi sottolineato ai media sudcoreani mentre gli Usa parlano di 8mila soldati di Pyongyang già dispiegati a Kursk. “Quando saranno schierati, saranno spinti in prima linea e subiranno pesanti perdite”, ha detto ancora il presidente ucraino, secondo cui “la Russia cerca di minimizzare la mobilitazione delle proprie truppe, una questione politicamente delicata per Putin a livello nazionale” perché “danneggia il suo indice di gradimento”. Per Zelensky, “la maggioranza” in Russia non sostiene la mobilitazione.

A esultare intanto per l’evidente difficoltà del leader ucraino è, ovviamente, la Russia. Secondo il rappresentante di Mosca presso le Nazioni Unite, Vasili Nebenzia, il “crollo” delle truppe ucraine in prima linea sarebbe infatti dovuto principalmente alla perdita di “ogni legittimità” da parte del presidente Zelensky. “La ragione principale del crollo delle truppe ucraine in prima linea è che la gente ha semplicemente smesso di credere a quell’ex attore, che già da maggio ha perso ogni legittimità”, le parole di Nebenzia in riunione del Consiglio di Sicurezza riprese dalla Tass. Il rappresentante russo ha quindi sottolineato che “anche Washington e i suoi alleati” si sono già resi conto di questa situazione e stanno iniziando a capire che “il problema del regime di Zelensky non è che non ha abbastanza armi e munizioni”, ma che ha perso la fiducia della sua stessa popolazione. “Prima del summit di Washington” a luglio, “i nostri partner hanno detto che non erano pronti ad accogliere l’Ucraina nella Nato ma avrebbero fornito 6 o 7 sistemi di difesa aerea per proteggere i nostri cieli. Non abbiamo ancora ricevuto questi sistemi e abbiamo avuto solo il 10% del pacchetto varato dal Congresso degli Stati Uniti nel 2014. Non è questione di denaro ma di burocrazia e logistica”, aveva detto due giorni fa Zelensky nella sua critica agli Usa. “Riteniamo che la Russia riceva tra i 10 e 12 miliardi di dollari al mese” tra aiuti e operazioni che sfuggono alle sanzioni. “Se consideriamo il sostegno che l’Ucraina ha ricevuto durante la guerra da tutti i partner, vedrete che è inferiore a quello che ha ricevuto la Russia perché le sanzioni funzionano ma non al 100%”, affermava. C’è un motivo particolare, poi, che induce Zelensky a esprimere una dose di malcontento supplementare. Il New York Times ha diffuso la notizia secondo cui Kiev avrebbe chiesto invano agli Usa la fornitura di missili Tomahawk. “Era un’informazione riservata”, spiegava. La richiesta di missili Tomahawk con una gittata di 2.400 chilometri faceva parte del “pacchetto di deterrenza non nucleare” segreto incluso nel piano di vittoria dell’Ucraina. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)