Zendaya-Holland nozze all’orizzonte? Ecco le coppie nate sul set

(Adnkronos) – Le storie d’amore raccontate sul grande schermo spesso diventano realtà. Ed è il caso di Zendaya e Tom Holland, che in queste ore sono sulla bocca di tutti per l’anello di fidanzamento che l’attrice ha sfoggiato alla cerimonia di premiazione dell’ottantaduesima edizione dei Golden Globe. Matrimonio all’orizzonte per la coppia, nata sul set di ‘The Amazing Spider-Man: Homecoming’ del 2016. Ma solo nel 2021 sono iniziate a circolare foto dei due attori, paparazzati mentre si baciavano in macchina. Da quel momento, non si sono più lasciati…e nemmeno nascosti. Quando si parla d’amore, una coppia che fa sognare – impossibile il contrario – è quella formata dagli attori Penélope Cruz e Javier Bardem. I due attori si sono incontrati per la prima volta nel 1992, sul set di ‘Prosciutto Prosciutto’ diretto da Bigas Luna. Ma la passione è sbocciata nel 2007: galeotto fu Woody Allen. I premi Oscar si sono innamorati recitando nel film ‘Vicky Cristina Barcelona’ del 2008, al fianco di Scarlett Johansson e Rebecca Hall. Nel 2010 sono convolati a nozze. Dal matrimonio sono nati due figli, Leonardo e Luna. Una delle coppie più longeve di Hollywood è anche quella formata da Blake Lively e Ryan Reynolds. I due si sono conosciuti nel 2010 sul set del film di supereroi ‘Lanterna verde’. Lui era ancora sposato con Scarlett Johansson, mentre lei era legata sentimentalmente a Penn Badgley, con il quale ha condiviso la serie di successo ‘Gossip Girl’. Solo l’anno successivo, nel 2011, Blake e Ryan sono diventati una coppia. I due attori sono convolati a nozze nel 2012 e sono genitori di quattro figli. E’ stato il dramma romantico ‘La luce sugli oceani’ del 2016 a far innamorare Alicia Vikander e Michael Fassbender. Il primo bacio in pubblico è scattato nella notte degli Oscar, in cui Vikander ha vinto un Oscar come Miglior attrice non protagonista nel film ‘The Danish Girl’ con Eddie Redmayne. Nel 2017 si sono sposati a Ibiza, lontano dagli occhi indiscreti dei tabloid e paparazzi. Nel 2021 hanno dato alla luce il loro primogenito. Ultimi ma non ultimi, Eva Mendes e Ryan Gosling. Il loro amore? E’ stato ‘come un tuono’, per citare l’omonimo film del 2013 grazie al quale si sono innamorati. Dalla loro relazione sono nate Esmeralda Amada nel 2014 e Amada Lee nel 2016. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)