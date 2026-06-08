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Zverev, obiettivo Wimbledon e ‘sfida’ a Sinner: “Posso vincere ancora”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Alexander Zverev ‘sfida’ Jannik Sinner verso Wimbledon 2026. Il tennista tedesco ha appena festeggiato il primo titolo Slam della carriera, vincendo il Roland Garros contro Flavio Cobolli in finale, ma non ha intenzione di fermarsi qui. Dopo tre finali perse, la ‘liberazione’ di Zverev dall’incubo Slam potrebbe essere infatti solo l’inizio. 

“Questa vittoria cambia tante cose”, ha detto Zverev in conferenza stampa, “se avessi perso anche questa finale, la mia fiducia avrebbe subito un colpo enorme. Invece ora sento di poterlo fare ancora”. Il tedesco ha poi risposto a chi lo chiamava ‘il migior giocatore di sempre a non aver mai vinto uno Slam’: “Se qualcuno vuole definirmi il peggior campione Slam di sempre, in questo momento non potrebbe importarmene di meno.” 

“Ora, qualunque cosa succeda, sarò sempre un campione Slam. Nessuno potrà portarmelo via”, ha detto Zverev, “forse questo mi darà più libertà. Forse la prossima volta che giocherò una finale il mio approccio mentale sarà più sereno”. 

 

sport

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