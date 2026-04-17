Adnkronos Q&A: tra le sfide per l’Ssn la riforma della legislazione farmaceutica Video News 17 Aprile 2026 11:19 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Iran, Pahlavi: “Serve supporto esterno, come Zelensky lottiamo contro un occupante” Video News Iran, Pahlavi: “Potrei essere leader per governo di transizione, no a vendette” Video News Adnkronos Q&A: innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn Video News Agricoltura: presentato a Roma il Manifesto per il Biocontrollo, l’alleanza per il futuro delle Video News Milano Design Week: ‘Musa’ di Smeg coniuga estetica e funzionalità giocando con la luce Video News Energia: Privitera (Key to Energy), ‘data center opportunità sviluppo sistema industriale’ Video News Energia: Iacono (Engie), ‘data center abilitatori della transizione energetica’ Video News Energia: data center abilitatori della transizione. Lo studio di Engie e Key to Energy Video News Premio Giovani Comunicatori Icch 2026: al via la nona edizione del contest under 35 Video News Tra passato e presente: i mali della sanità Video News Reza Pahlavi al Centro studi americani: “Serve supporto esterno per liberare l’Iran” Video News Affitti, al Senato il rapporto di SoloAffitti: aumenta la domanda, ma le case restano sbarrate Carica altri Firenze cielo sereno enter location 23.4 ° C 23.8 ° 22.6 ° 40 % 2.7kmh 0 % Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 25 ° Lun 21 ° Mar 21 ° Ultimi articoli Lavoro Agroalimentare, intesa Ismea e Anasb per rafforzare settore bufalino Lavoro Consiglio nazionale geometri e Rete Cat, protocollo per allineare formazione tecnica a lavoro Salute e Benessere “Le liste d’attesa? Una vergogna”, Francesco Vaia nel primo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’ Sport nazionale Calcio italiano mai così in basso nelle coppe: l’Europa è lontana come l’NBA nel basket? Salute e Benessere Discalculia per 500mila ragazzi italiani, cos’è e come si può intervenire SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Iran, Pahlavi: “Serve supporto esterno, come Zelensky lottiamo contro un occupante” Video News Iran, Pahlavi: “Potrei essere leader per governo di transizione, no a vendette” Video News Adnkronos Q&A: innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn Video news Video News Iran, Pahlavi: “Serve supporto esterno, come Zelensky lottiamo contro un occupante” Video News Iran, Pahlavi: “Potrei essere leader per governo di transizione, no a vendette” Video News Adnkronos Q&A: innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn