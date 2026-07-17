Digitalizzazione: Cirielli, “Per Farnesina sfida fondamentale su Governance ed Economia” Video News 17 Luglio 2026 14:26 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News IA: Sberna (FdI), ‘Intelligenza artificiale soluzione cruciale per inclusione e comunicazione’ Video News Pet food, previsto boom nel 2034: crescita 48% e 200 miliardi – Video Video News Aziende: Icam compie 80 anni e presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025 Video News Cavo Dragone al MedOR Day: “La Nato continua a produrre risultati concreti” Video News ‘Buy European’ contro armi Usa: la vera battaglia dopo il vertice Nato di Ankara – Eurofocus podcast Video News Samuel Chatto, l’outsider della famiglia reale britannica Video News Mare, presentato in Senato il primo rapporto nazionale sulla dimensione subacquea italiana Video News Mare, Petrucci (FdI): “Rapporto dimensione subacquea delinea perimetro economico filiera underwater” Video News Mare, Acampora (Assonautica): “Da rapporto underwater risultati straordinari” Video News Mare, Musumeci: “Importante conoscere cosa incontreremo nei fondali marini” Video News Mare, Testa (Ossermare): “Rapporto nasce per mancanza dati settore underwater” Video News Mare, Prete (Unioncamere): “Settore underwater di nicchia ma interessante” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 38.7 ° C 40.1 ° 36.8 ° 37 % 1.8kmh 0 % Ven 37 ° Sab 33 ° Dom 37 ° Lun 38 ° Mar 35 ° Ultimi articoli Finanza Mps, Angeloni (ex Bce): “Il no del cda era prevedibile ma per ora Intesa non rilancerà” Motori Alfa Romeo: in primi sei mesi consolida crescita globali, presente in 70 mercati Lavoro Felice Squitieri: “Tra gennaio e marzo i primi cantieri, Piano Casa prima di Natale se sono particolarmente bravi” Salute e Benessere Testosterone ai soldati Usa? Garattini: “Dati non noti su effetti ma è violazione libertà personale” Sport Primo contratto da professionista per la giovane seconda punta Federico Croci SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News IA: Sberna (FdI), ‘Intelligenza artificiale soluzione cruciale per inclusione e comunicazione’ Video News Pet food, previsto boom nel 2034: crescita 48% e 200 miliardi – Video Video News Aziende: Icam compie 80 anni e presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025 Video news Video News IA: Sberna (FdI), ‘Intelligenza artificiale soluzione cruciale per inclusione e comunicazione’ Video News Pet food, previsto boom nel 2034: crescita 48% e 200 miliardi – Video Video News Aziende: Icam compie 80 anni e presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025