Diritti vittime, Moretti (Pd): “Passo decisivo per tutelare chi denuncia e dopo il processo” Video News 22 Maggio 2026 16:17 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Lavoro, Orrù (Cassazione): “Dignità requisito fondamentale” Video News Lavoro, Alessi (OCL): “Persona va messa al centro, obiettivo è formazione” Video News Lavoro, Tango (ANM): “Diritti vanno attuati, non solo proclamati” Video News Lavoro, Cafà (CIFA): “Flessibilità non deve creare precariato” Video News Criminalità, Antoci (M5S): “Minori reclutati dalle mafie: prevenire prima di arresti e condanne” Video News Ia e commercio, Benifei (Pd): “Con Usa e Cina rapporti complessi, servono regole comuni” Video News Lavoro, Cozzoli (Autostrade dello Stato): “90% italiani va a lavoro in macchina” Video News Lavoro, Fiori (INAIL): “Controllo del sonno è prevenzione contro incidenti sul lavoro” Video News Lavoro, Sandei (Almawave): “A Festival del Lavoro presentato nuovo modello per welfare” Video News Agricoltura, Lollobrigida: “Mai così tanti investimenti nel settore primario” Video News Lavoro, Spada (Formazienda): “Sicurezza, innovazione e produttività al centro del Festival del Video News Lavoro, Fava: “Welfare generativo per anticipare bisogni sociali e attuare strumenti concreti” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 27.5 ° C 28.5 ° 26.5 ° 37 % 4.6kmh 20 % Ven 27 ° Sab 29 ° Dom 30 ° Lun 32 ° Mar 34 ° Ultimi articoli Lavoro Inps, Fava: “Sfida non è proteggere il passato, è rendere sostenibile futuro” Lavoro Infortuni, consulenti-Inail-Ance-Confartigianto: “Primi frutti grazie a lavoro di squadra” Finanza Borsa, I vincenti e perdenti della settimana di Piazza Affari Lavoro Infortuni, Fiori (Inail): “Da apnea notturna cattivo riposo e incidenti stradali” Euro Zoom Videogiochi, licenze e server: l’Ue discute i diritti sui beni digitali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Lavoro, Orrù (Cassazione): “Dignità requisito fondamentale” Video News Lavoro, Alessi (OCL): “Persona va messa al centro, obiettivo è formazione” Video News Lavoro, Tango (ANM): “Diritti vanno attuati, non solo proclamati” Video news Video News Lavoro, Orrù (Cassazione): “Dignità requisito fondamentale” Video News Lavoro, Alessi (OCL): “Persona va messa al centro, obiettivo è formazione” Video News Lavoro, Tango (ANM): “Diritti vanno attuati, non solo proclamati”