Euro digitale, Tridico (M5S): “Riconquista di sovranità monetaria contro i monopoli” Video News 25 Giugno 2026 13:01 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Italia economia n° 25 del 24 giugno 2026 Video News Terremoto in Venezuela, la stima: “I morti potrebbero essere più di 10mila” Video News Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2e 7.5 devastano Caracas Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Contante digitale aggiuntivo: più privacy e meno commissioni” Video News Rimpatri, Ciriani (FdI): “Grande vittoria di Meloni: archiviata la politica delle frontiere aperte” Video News Vergani (Kopron): “Celebriamo 10 anni di crescita, ora pronti alle sfide del futuro” Video News Tech, Baratz (D-Wave): “Con calcolo quantistico maggiore efficienza energetica” Video News Immigrazione, Tovaglieri (Lega): “Se oggi l’Europa fa l’Europa è grazie ai sovranisti” Video News All’ospedale Gemelli Isola Roma curati mille pazienti vulnerabili in 3 anni Video News Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: “Crolla tutto” Video News Ilaria Pasta (Kontractor by Kopron): “I nostri 10 anni di crescita tra sostenibilità e innovazione” Video News Rete, edge computing e AI: così FiberCop abilita i servizi digitali del futuro Carica altri Firenze poche nuvole enter location 35.6 ° C 35.6 ° 33.5 ° 40 % 0.9kmh 22 % Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Si accascia e muore per un malore mentre lavora in un’azienda di Mulazzo Politica Regione, l’assessore Lenzi difende il reddito di reinserimento lavorativo: “Misura nuova, evitare i giudizi affrettati” Salute e Benessere Allarme blackout da caldo, Fiaso: “Continuità energetica garantita in Asl, sale operatorie e Ps” Salute e Benessere Sanità, i nuovi scenari della salute al centro della formazione per giornalisti Ambiente ed Energia Spighe Verdi 2026, premiati 97 Comuni rurali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Italia economia n° 25 del 24 giugno 2026 Video News Terremoto in Venezuela, la stima: “I morti potrebbero essere più di 10mila” Video News Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2e 7.5 devastano Caracas Video news Video News Italia economia n° 25 del 24 giugno 2026 Video News Terremoto in Venezuela, la stima: “I morti potrebbero essere più di 10mila” Video News Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2e 7.5 devastano Caracas