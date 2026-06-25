Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica Video News 25 Giugno 2026 10:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ilaria Pasta (Kontractor by Kopron): “I nostri 10 anni di crescita tra sostenibilità e innovazione” Video News Rete, edge computing e AI: così FiberCop abilita i servizi digitali del futuro Video News Imprese, Scannapieco: “Da CDP 5,6 miliardi al Veneto, ora più attenzione alle PMI” Video News Imprese, Carron: “CDP partner strategico per crescita, finanza innovativa e welfare” Video News Imprese, Boscaini: “Servono investimenti e più managerialità per sostenere la crescita” Video News Rotocalco n° 25 del 24 giugno 2026 Video News Salus tv n° 25 del 24 giugno 2026 Video News Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Primo bilancio: 32 morti e 700 feriti. Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “In un anno 10 mln di tonnellate riciclate, indotto per 3,8 mld” Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “Sfida è trovare equilibrio tra stile di vita e regole europee” Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “Tema ambientale viene banalizzato” Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “Italia leader in Europa per riciclo pro capite” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 35.6 ° C 35.6 ° 33.5 ° 40 % 0.9kmh 22 % Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Lavoro Sics a lavoro, i guardiani a quattro zampe del mare Tecnologia Il ritorno dei Guerrieri Z: Dragon Ball Xenoverse 3 arriva nel 2027 Finanza H&M, nel II trim. vendite in calo a -3%: pesa riduzione scorte Sport nazionale Ufficiale l’arrivo di Bagnaia all’Aprilia della prossima stagione, contratto fino al 2030 Cronaca Ubriaco vuole bere senza pagare e minaccia il barista: arrestato SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ilaria Pasta (Kontractor by Kopron): “I nostri 10 anni di crescita tra sostenibilità e innovazione” Video News Rete, edge computing e AI: così FiberCop abilita i servizi digitali del futuro Video News Imprese, Scannapieco: “Da CDP 5,6 miliardi al Veneto, ora più attenzione alle PMI” Video news Video News Ilaria Pasta (Kontractor by Kopron): “I nostri 10 anni di crescita tra sostenibilità e innovazione” Video News Rete, edge computing e AI: così FiberCop abilita i servizi digitali del futuro Video News Imprese, Scannapieco: “Da CDP 5,6 miliardi al Veneto, ora più attenzione alle PMI”