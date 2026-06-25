Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: “E’ emergenza sanitaria” Video News 25 Giugno 2026 09:39 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Gregis (Bayer): “L’Europa è a un bivio, servono scelte per rafforzare la competitività nelle life Video News Malattie rare: fenichetonuria, un progetto per Libertà PHEnomenale Video News AdnTalks | Intervista a Matteo Renzi Video News Acadia Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Il frutto succoso simbolo dell’estate ha due benefici a molti sconosciuti Video News Malattie rare: Tommasi (BioMarin), ‘l’innovazione in Pku migliora la qualità di vita’ Video News Malattie rare: Costantino (Cometa Asmme), ‘Libertà PHEnomenale mostra sfide dei pazienti con Pku’’ Video News Malattie rare: pediatra Cefalo, ‘nuove terapie per Pku possono liberalizzare la dieta’ Video News Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 devastano Caracas Video News Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga – Video Video News Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga – Video Carica altri Firenze cielo sereno enter location 30.3 ° C 31.6 ° 28.9 ° 51 % 0.5kmh 5 % Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Cronaca Ubriaco vuole bere senza pagare e minaccia il barista: arrestato Cronaca Si ribalta con l’Ape: grave un 78enne di Subbiano Ambiente ed Energia Sostenibilità, progetto ‘A Scuola di Acqua-Sete di Futuro’ promosso da Sanpellegrino e ScuolAttiva Ets Sport nazionale Vela d’epoca, a Venezia il 27-28 giugno la 13esima edizione del Trofeo Principato di Monaco Lavoro Imprese, Vergani (Kopron): “Dieci anni di crescita, costruite basi solide per futuro” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Gregis (Bayer): “L’Europa è a un bivio, servono scelte per rafforzare la competitività nelle life Video News Malattie rare: fenichetonuria, un progetto per Libertà PHEnomenale Video News AdnTalks | Intervista a Matteo Renzi Video news Video News Gregis (Bayer): “L’Europa è a un bivio, servono scelte per rafforzare la competitività nelle life Video News Malattie rare: fenichetonuria, un progetto per Libertà PHEnomenale Video News AdnTalks | Intervista a Matteo Renzi