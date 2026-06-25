Immigrazione, Tovaglieri (Lega): “Se oggi l’Europa fa l’Europa è grazie ai sovranisti” Video News 25 Giugno 2026 12:14 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Contante digitale aggiuntivo: più privacy e meno commissioni” Video News Rimpatri, Ciriani (FdI): “Grande vittoria di Meloni: archiviata la politica delle frontiere aperte” Video News Vergani (Kopron): “Celebriamo 10 anni di crescita, ora pronti alle sfide del futuro” Video News Tech, Baratz (D-Wave): “Con calcolo quantistico maggiore efficienza energetica” Video News All’ospedale Gemelli Isola Roma curati mille pazienti vulnerabili in 3 anni Video News Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: “Crolla tutto” Video News Ilaria Pasta (Kontractor by Kopron): “I nostri 10 anni di crescita tra sostenibilità e innovazione” Video News Rete, edge computing e AI: così FiberCop abilita i servizi digitali del futuro Video News Imprese, Scannapieco: “Da CDP 5,6 miliardi al Veneto, ora più attenzione alle PMI” Video News Imprese, Carron: “CDP partner strategico per crescita, finanza innovativa e welfare” Video News Imprese, Boscaini: “Servono investimenti e più managerialità per sostenere la crescita” Video News Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica Carica altri Firenze poche nuvole enter location 35.6 ° C 35.6 ° 33.5 ° 40 % 0.9kmh 22 % Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Allarme blackout da caldo, Fiaso: “Continuità energetica garantita in Asl, sale operatorie e Ps” Salute e Benessere Sanità, i nuovi scenari della salute al centro della formazione per giornalisti Ambiente ed Energia Spighe Verdi 2026, premiati 97 Comuni rurali Lavoro Sics a lavoro, i guardiani a quattro zampe del mare Tecnologia Il ritorno dei Guerrieri Z: Dragon Ball Xenoverse 3 arriva nel 2027 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Contante digitale aggiuntivo: più privacy e meno commissioni” Video News Rimpatri, Ciriani (FdI): “Grande vittoria di Meloni: archiviata la politica delle frontiere aperte” Video News Vergani (Kopron): “Celebriamo 10 anni di crescita, ora pronti alle sfide del futuro” Video news Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Contante digitale aggiuntivo: più privacy e meno commissioni” Video News Rimpatri, Ciriani (FdI): “Grande vittoria di Meloni: archiviata la politica delle frontiere aperte” Video News Vergani (Kopron): “Celebriamo 10 anni di crescita, ora pronti alle sfide del futuro”