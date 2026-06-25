Industria, Inselvini (FdI): “Sostenere la chimica per evitare dipendenze da India e Cina” Video News 25 Giugno 2026 13:13 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Industria, Fiocchi (FdI): “Troppe regole rischiano di spingere la chimica europea a delocalizzare” Video News Wmf 2026, Cartabellotta (Gimbe): “Ridurre disparità d’accesso a innovazioni farmacologiche” Video News Wmf 2026, Cucinelli: “Senza uso sano la tecnologia rischia di rubarci l’anima” Video News Euro digitale, Tridico (M5S): “Riconquista di sovranità monetaria contro i monopoli” Video News Italia economia n° 25 del 24 giugno 2026 Video News Terremoto in Venezuela, la stima: “I morti potrebbero essere più di 10mila” Video News Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2e 7.5 devastano Caracas Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Contante digitale aggiuntivo: più privacy e meno commissioni” Video News Rimpatri, Ciriani (FdI): “Grande vittoria di Meloni: archiviata la politica delle frontiere aperte” Video News Vergani (Kopron): “Celebriamo 10 anni di crescita, ora pronti alle sfide del futuro” Video News Tech, Baratz (D-Wave): “Con calcolo quantistico maggiore efficienza energetica” Video News Immigrazione, Tovaglieri (Lega): “Se oggi l’Europa fa l’Europa è grazie ai sovranisti” Carica altri Firenze cielo coperto enter location 36.4 ° C 37.1 ° 35.1 ° 35 % 3.6kmh 100 % Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Si accascia e muore per un malore mentre lavora in un’azienda di Mulazzo Politica Regione, l’assessore Lenzi difende il reddito di reinserimento lavorativo: “Misura nuova, evitare i giudizi affrettati” Salute e Benessere Allarme blackout da caldo, Fiaso: “Continuità energetica garantita in Asl, sale operatorie e Ps” Salute e Benessere Sanità, i nuovi scenari della salute al centro della formazione per giornalisti Ambiente ed Energia Spighe Verdi 2026, premiati 97 Comuni rurali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Industria, Fiocchi (FdI): “Troppe regole rischiano di spingere la chimica europea a delocalizzare” Video News Wmf 2026, Cartabellotta (Gimbe): “Ridurre disparità d’accesso a innovazioni farmacologiche” Video News Wmf 2026, Cucinelli: “Senza uso sano la tecnologia rischia di rubarci l’anima” Video news Video News Industria, Fiocchi (FdI): “Troppe regole rischiano di spingere la chimica europea a delocalizzare” Video News Wmf 2026, Cartabellotta (Gimbe): “Ridurre disparità d’accesso a innovazioni farmacologiche” Video News Wmf 2026, Cucinelli: “Senza uso sano la tecnologia rischia di rubarci l’anima”