Milano, un 32enne si lancia dal Duomo con un paracadute dai colori della bandiera palestinese Video News 10 Luglio 2026 09:38 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Il super potere del cioccolato: basta ‘sniffarlo’ per allenarsi meglio Video News Sanità: quando la cura diventa sistema il modello NeMO che fa crescere la sanità delle Marche Video News Aids: Nunnari (Simit),’terapia long acting aiuta a vincere lo stigma da infezione Hiv’ Video News Spazio, commissario straordinario Curcio: “Informazioni importanti da integrazione dati on-site e Video News Sanità: Calcinaro (Marche), “NeMo si distingue per umanità ed empatia in cura malattie Video News Sanità: Fontana, “Le malattie neuromuscolari richiedono una risposta integrata del sistema Video News Previdenza: Inps, ‘21 mln di lavoratori dipendenti nel 2025, puntare su giovani e donne’ Video News Sanità: Gozzini (Aou Marche), “NeMo punto di riferimento per le malattie neuromuscolari” Video News La nuova gaffe di Trump: l’Iran diventa la “Repubblica Islamica del Giappone” Video News Aids: infettivologo Cascio, ‘ in Hiv per long acting servono più risorse umane’ Video News Pensioni future, Acli propone una pensione contributiva di garanzia per tutelare i lavoratori Video News Previdenza: ministra Calderone, ‘Inps partner Ministero in gestione piattaforma di inclusione Carica altri Firenze cielo sereno enter location 29.4 ° C 29.9 ° 27.1 ° 58 % 0.5kmh 0 % Ven 33 ° Sab 33 ° Dom 38 ° Lun 39 ° Mar 39 ° Ultimi articoli Tecnologia Meta al lavoro su occhiali smart che registrano ininterrottamente Tecnologia Cartoon Club e RiminiComix, svelato il programma Tecnologia Intelligence finanziaria, i dati contro il crimine economico Ambiente ed Energia Renault, supera quota 1 mln veicoli elettrici ‘Made in France’ Tecnologia GeForce NOW potenzia il cloud gaming con le RTX 5080 a Toronto SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Il super potere del cioccolato: basta ‘sniffarlo’ per allenarsi meglio Video News Sanità: quando la cura diventa sistema il modello NeMO che fa crescere la sanità delle Marche Video News Aids: Nunnari (Simit),’terapia long acting aiuta a vincere lo stigma da infezione Hiv’ Video news Video News Il super potere del cioccolato: basta ‘sniffarlo’ per allenarsi meglio Video News Sanità: quando la cura diventa sistema il modello NeMO che fa crescere la sanità delle Marche Video News Aids: Nunnari (Simit),’terapia long acting aiuta a vincere lo stigma da infezione Hiv’