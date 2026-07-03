SAF, Chiaramonti (Poitecnico di Torino): “Al 2030 potenziale nazionale limitato, serve Video News 3 Luglio 2026 15:22 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Decarbonizzazione del trasporto aereo, a Roma l’incontro sul futuro della filiera SAF Video News SAF, Fina (Pd): “Serve vera politica industriale” Video News SAF, Nevi (FI): “Diversificazione agricola e biocarburanti per aumentare introiti degli agricoltori” Video News SAF, Tripaldi (Enac): “Sanzioni ReFuelEU reinvestire in ricerca e innovazione” Video News SAF, Di Stefano (Enilive): “Servono strumenti per sviluppare biocarburanti su scala” Video News Borsa: Michi (Acea) ‘blue bond riscuote interesse investitori’ Video News Salus tv n° 26 del 1 luglio 2026 Video News Malattie rare: sindrome di Rett, il Libro Bianco e le priorità per migliorare cura e assistenza Video News Piano casa, novità e impatto sull’emergenza abitativa Video News Malattie rare: Mantovani (AIRett), ‘facciamo progetti per migliore quotidianità delle bimbe’ Video News Malattie rare: Franzè (Pro Rett Ricerca), ‘progressi scientifici aprono a nuovo futuro’ Video News Energia: Bracaglia (Acea) ‘blue bond indirizza risorse verso rafforzamento infrastruttura idrica’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 32.4 ° C 32.8 ° 31.8 ° 34 % 2.7kmh 4 % Ven 32 ° Sab 33 ° Dom 36 ° Lun 36 ° Mar 35 ° Ultimi articoli Redazionale Alta velocità a Firenze, le due ‘talpe’ hanno raggiunto la stagione di Belfiore Primo Piano Trasporto pubblico sui bus fra risse e aggressioni: i sindacati chiedono lo stop alle 22 Salute e Benessere Viaggio in Casa di comunità: “Non prestazioni ma risposte ai bisogni, qui si elabora anche il lutto”. Il reportage Salute e Benessere Farmaceutica, Murelli (Lega): “Testo unico per agevolare accesso a terapie innovative” Salute e Benessere Farmaceutica, Lorenzin (Pd): “Europa decida se vuole restare protagonista” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Decarbonizzazione del trasporto aereo, a Roma l’incontro sul futuro della filiera SAF Video News SAF, Fina (Pd): “Serve vera politica industriale” Video News SAF, Nevi (FI): “Diversificazione agricola e biocarburanti per aumentare introiti degli agricoltori” Video news Video News Decarbonizzazione del trasporto aereo, a Roma l’incontro sul futuro della filiera SAF Video News SAF, Fina (Pd): “Serve vera politica industriale” Video News SAF, Nevi (FI): “Diversificazione agricola e biocarburanti per aumentare introiti degli agricoltori”