Sanità: Aceti (Salutequità), ‘testo unico occasione per eliminare distorsioni e garantire equità Video News 15 Aprile 2026 18:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Salus tv n° 15 del 15 aprile 2026 Video News La guerra invisibile di Putin: internet, élite e crepe nel sistema Video News GenerAzione Talento, il progetto del Consorzio ELIS sulla longevità professionale Video News Sanità: Cappellacci (Fi), ‘prevenzione asse importante per un sistema sostenibile’ Video News Sanità: Di Silverio (Anaao Assomed), ‘necessaria una revisione del servizio di cure’ Video News Sanità: Grassi (Fism), ‘maggiore richiesta di salute equivale ad incremento della spesa’ Video News Sanità: Esposti (San Raffaele Mi), ‘Ssn sempre più competitivo con IA’ Video News Dimore storiche, custodi di memoria e risorsa economica per il Paese Video News Rovere (Poste Italiane): “Con GenerAzione talento valorizziamo giovani e senior in azienda” Video News Poste, Zangrillo: “Scambio tra diverse generazioni di lavoratori crea opportunità” Video News Poste, Fontana: “GenerAzione Talento investe nei giovani e nella formazione dei senior” Video News Malattie Rare: Mercuri (Gemelli), ‘sopravvivenza ancora limitata con distrofia di Duchenne’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 18 ° C 18.8 ° 17 ° 57 % 2.6kmh 75 % Mer 18 ° Gio 25 ° Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 25 ° Ultimi articoli Euro Zoom Iran-Usa verso la proroga della tregua: più tempo per arrivare a un accordo di pace Primo Piano Rimpatri, il Viminale individua Pallerone come sede per un Cpr in Toscana. Giani: “Sono contrario” Euro Zoom Il lato oscuro delle accise: perché il mercato illecito di sigarette sta crescendo in Europa Finanza Mps, coro ‘Lovaglio, Lovaglio’ accompagna ribaltone a Siena Tecnologia Innovation Cybersecurity Summit 2026: strategie e IA SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Salus tv n° 15 del 15 aprile 2026 Video News La guerra invisibile di Putin: internet, élite e crepe nel sistema Video News GenerAzione Talento, il progetto del Consorzio ELIS sulla longevità professionale Video news Video News Salus tv n° 15 del 15 aprile 2026 Video News La guerra invisibile di Putin: internet, élite e crepe nel sistema Video News GenerAzione Talento, il progetto del Consorzio ELIS sulla longevità professionale