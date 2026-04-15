Sanità: Filippini (Sanofi), ‘farmaceutica al centro per sanità sostenibile e innovativa’ Video News 15 Aprile 2026 15:02 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Beverage: Gasparri (Ichnusa), ‘Metodo Lento racconta nel suo nome la storia della sua ricetta’ Video News Beverage: Finzi (AstraRicerche), ‘il 46% degli italiani ha ritrovato il proprio ritmo di vita’ Video News Trump ancora contro Meloni: “Non abbiamo più lo stesso rapporto” Video News Sanità: Sereni (Pd), ‘Più investimenti e cambio di paradigma con territorio al centro’ Video News Sanità: Magi (Sumai Assoprof), ‘investire sui professionisti per invertire la rotta’ Video News Salute, prevenzione e risorse: le sfide sul tavolo del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A Video News Vinitaly 2026: Ismea racconta la leadership globale del settore tra nuove opportunità e rischi Video News Una sfida per la sanità spiegata in 30 secondi Video News Zelensky avverte: “Possibile nuovo e massiccio attacco contro l’Ucraina” Video News Farmaceutica: Cattani (Farmindustria), ‘priorità a Testo unico e abolizione payback’ Video News Sanità: Schillaci, ‘insieme alle Regioni contro le liste d’attesa’ Video News Farmacie: Gemmato, ‘prestazioni base in 20mila strutture pubbliche e private convenzionate’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 19.4 ° C 19.9 ° 17.7 ° 57 % 7.2kmh 20 % Mer 19 ° Gio 25 ° Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 25 ° Ultimi articoli Lavoro Cni, al via sesta edizione Premio ‘Ingenio al femminile’ Lavoro Rizzi (Dedem): “Bene Ebitda, privilegiamo qualità e sostenibilità ricavi rispetto a volumi” Lavoro Federlegnoarredo, mobili a gennaio sotto pressione, Usa a -28,5% Primo Piano Matteo Biffoni fa tris a Prato: “Se eletto sarà solo per cinque anni. Ma non sarà Biffoter” Primo Piano Omicidio Bongiorni, nuove versioni dall’interrogatorio di garanzia per i due indagati maggiorenni SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Beverage: Gasparri (Ichnusa), ‘Metodo Lento racconta nel suo nome la storia della sua ricetta’ Video News Beverage: Finzi (AstraRicerche), ‘il 46% degli italiani ha ritrovato il proprio ritmo di vita’ Video News Trump ancora contro Meloni: “Non abbiamo più lo stesso rapporto” Video news Video News Beverage: Gasparri (Ichnusa), ‘Metodo Lento racconta nel suo nome la storia della sua ricetta’ Video News Beverage: Finzi (AstraRicerche), ‘il 46% degli italiani ha ritrovato il proprio ritmo di vita’ Video News Trump ancora contro Meloni: “Non abbiamo più lo stesso rapporto”