(Adnkronos) – "La più grande filiera nautica e marittima mondiale la abbiamo in questo Paese e siamo primi in assoluto come percentuale di mercato sui maxi yacht”. È l’analisi dell’onorevole Edoardo Rixi, vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervistato a margine della Convention Satec 2024 organizzata da Confindustria Nautica a Palazzo Pucci a Firenze. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)