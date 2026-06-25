Sostenibilità, Fontana (Conai): “Italia leader in Europa per riciclo pro capite” Video News 25 Giugno 2026 09:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “Sfida è trovare equilibrio tra stile di vita e regole europee” Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “Tema ambientale viene banalizzato” Video News Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: “E’ emergenza sanitaria” Video News Gregis (Bayer): “L’Europa è a un bivio, servono scelte per rafforzare la competitività nelle life Video News Malattie rare: fenichetonuria, un progetto per Libertà PHEnomenale Video News AdnTalks | Intervista a Matteo Renzi Video News Acadia Video News Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro Video News Il frutto succoso simbolo dell’estate ha due benefici a molti sconosciuti Video News Malattie rare: Tommasi (BioMarin), ‘l’innovazione in Pku migliora la qualità di vita’ Video News Malattie rare: Costantino (Cometa Asmme), ‘Libertà PHEnomenale mostra sfide dei pazienti con Pku’’ Video News Malattie rare: pediatra Cefalo, ‘nuove terapie per Pku possono liberalizzare la dieta’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 30.3 ° C 31.6 ° 28.9 ° 51 % 0.5kmh 5 % Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Sport nazionale Ufficiale l’arrivo di Bagnaia all’Aprilia della prossima stagione, contratto fino al 2030 Cronaca Ubriaco vuole bere senza pagare e minaccia il barista: arrestato Cronaca Si ribalta con l’Ape: grave un 78enne di Subbiano Ambiente ed Energia Sostenibilità, progetto ‘A Scuola di Acqua-Sete di Futuro’ promosso da Sanpellegrino e ScuolAttiva Ets Sport nazionale Vela d’epoca, a Venezia il 27-28 giugno la 13esima edizione del Trofeo Principato di Monaco SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “Sfida è trovare equilibrio tra stile di vita e regole europee” Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “Tema ambientale viene banalizzato” Video News Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: “E’ emergenza sanitaria” Video news Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “Sfida è trovare equilibrio tra stile di vita e regole europee” Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “Tema ambientale viene banalizzato” Video News Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: “E’ emergenza sanitaria”