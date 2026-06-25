Sostenibilità: Scotti (CoReVe), ‘riciclando il vetro si risparmiano fino a 400 milioni di metri Video News 25 Giugno 2026 14:34 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Pietrantonio (Unrae): “Aumento prezzi auto e normative cambiano il mercato, transizione metta il Video News Folonari (Aniasa): “Oltre 1,5 milioni di veicoli gestiti da società di noleggio, ma troppe norme Video News Auto sempre più indispensabile ma comprarla nuova costa agli italiani 11 stipendi Video News Mobilità: Di Loreto (Bain & Company): “Da 5 a 11 stipendi per un’auto, manca una vettura per tutti” Video News Voli low cost, tra bagagli e posto ecco il prezzo del biglietto aumenta del 200% Video News Kontractor celebra 10 anni di progetti chiavi in mano per le imprese Video News Europa, Calenda: “Siamo nella nuova età degli imperi: l’Ue rischia di diventare colonia” Video News Industria, Fiocchi (FdI): “Troppe regole rischiano di spingere la chimica europea a delocalizzare” Video News Industria, Inselvini (FdI): “Sostenere la chimica per evitare dipendenze da India e Cina” Video News Wmf 2026, Cartabellotta (Gimbe): “Ridurre disparità d’accesso a innovazioni farmacologiche” Video News Wmf 2026, Cucinelli: “Senza uso sano la tecnologia rischia di rubarci l’anima” Video News Euro digitale, Tridico (M5S): “Riconquista di sovranità monetaria contro i monopoli” Carica altri Firenze cielo coperto enter location 36.4 ° C 37.1 ° 35.1 ° 35 % 3.6kmh 100 % Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Caldo record, anche gli occhi rischiano. Appello oculisti: “Vanno protetti come la pelle” Sport nazionale Bezzecchi: “Mi scuso per l’episodio di Brno, è un’occasione per migliorarmi come persona” Primo Piano Si accascia e muore per un malore mentre lavora in un’azienda di Mulazzo Politica Regione, l’assessore Lenzi difende il reddito di reinserimento lavorativo: “Misura nuova, evitare i giudizi affrettati” Salute e Benessere Allarme blackout da caldo, Fiaso: “Continuità energetica garantita in Asl, sale operatorie e Ps” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Pietrantonio (Unrae): “Aumento prezzi auto e normative cambiano il mercato, transizione metta il Video News Folonari (Aniasa): “Oltre 1,5 milioni di veicoli gestiti da società di noleggio, ma troppe norme Video News Auto sempre più indispensabile ma comprarla nuova costa agli italiani 11 stipendi Video news Video News Pietrantonio (Unrae): “Aumento prezzi auto e normative cambiano il mercato, transizione metta il Video News Folonari (Aniasa): “Oltre 1,5 milioni di veicoli gestiti da società di noleggio, ma troppe norme Video News Auto sempre più indispensabile ma comprarla nuova costa agli italiani 11 stipendi