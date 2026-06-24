Stella Li: “Italia centrale per la strategia Byd in Europa, spingeremo ricerca e design” Video News 24 Giugno 2026 18:12 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Cake, Kneu Health: “Con smartphone e ricerca Oxford cambiamo la cura di demenza e Parkinson” Video News Ben Amor: “Creatività e pensiero critico non vanno consegnati all’intelligenza artificiale” Video News El Kaafarani, Pqshield: “Con i computer quantistici niente resta sicuro per sempre” Video News Piano Casa, decreto da convertire entro il 6 luglio Video News Giorgetti: “Decisione su scostamento per Difesa a settembre” Video News Cabral: “Intesa Brasile-Ue sui minerali critici pilastro per l’autonomia europea” Video News Arcelli: “Dal Golfo energia verde a basso costo per l’Europa” Video News Rama: “Albania più vicina che mai all’Ue, chiudere negoziati entro fine 2027” Video News Tech, Capozzi (Wiit): ‘cloud sovrano strategico per le imprese, ma necessaria collaborazione Video News Sostenibilità, Dentis (Coripet): “Raccogliamo 7 imballaggi su 10 ma il sistema è al limite” Video News Tech, Perrinello (Eth): “dopo l’Ai inizierà era quantum computing’ Video News Tech, Giudice (Nyu): ‘con il calcolo quantistico stiamo andando oltre il digitale’ Carica altri Firenze cielo coperto enter location 28.1 ° C 28.1 ° 28.1 ° 74 % 3.3kmh 98 % Mer 28 ° Gio 36 ° Ven 39 ° Sab 41 ° Dom 40 ° Ultimi articoli Finanza Borsa, Piazza Affari in calo: difesa penalizzata da revisione scelte strategiche Germania Finanza Banco Bpm, Credit Agricole già a quota 29,9%: ecco come Primo Piano Coppa Italia, il tabellone delle toscane: scontro diretto Pisa-Empoli, l’Arezzo parte dai preliminari Tecnologia Il telescopio Euclid immortala il cuore della Via Lattea: 60 milioni di stelle in una sola immagine Politica Incendio alla Delca Energy, l’assessore Barontini chiarisce in aula SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Cake, Kneu Health: “Con smartphone e ricerca Oxford cambiamo la cura di demenza e Parkinson” Video News Ben Amor: “Creatività e pensiero critico non vanno consegnati all’intelligenza artificiale” Video News El Kaafarani, Pqshield: “Con i computer quantistici niente resta sicuro per sempre” Video news Video News Cake, Kneu Health: “Con smartphone e ricerca Oxford cambiamo la cura di demenza e Parkinson” Video News Ben Amor: “Creatività e pensiero critico non vanno consegnati all’intelligenza artificiale” Video News El Kaafarani, Pqshield: “Con i computer quantistici niente resta sicuro per sempre”