Terremoto in Venezuela, la stima: “I morti potrebbero essere più di 10mila” Video News 25 Giugno 2026 12:52 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Euro digitale, Tridico (M5S): “Riconquista di sovranità monetaria contro i monopoli” Video News Italia economia n° 25 del 24 giugno 2026 Video News Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2e 7.5 devastano Caracas Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Contante digitale aggiuntivo: più privacy e meno commissioni” Video News Rimpatri, Ciriani (FdI): “Grande vittoria di Meloni: archiviata la politica delle frontiere aperte” Video News Vergani (Kopron): “Celebriamo 10 anni di crescita, ora pronti alle sfide del futuro” Video News Tech, Baratz (D-Wave): “Con calcolo quantistico maggiore efficienza energetica” Video News Immigrazione, Tovaglieri (Lega): “Se oggi l’Europa fa l’Europa è grazie ai sovranisti” Video News All’ospedale Gemelli Isola Roma curati mille pazienti vulnerabili in 3 anni Video News Terremoto in Venezuela, il video durante la scossa: “Crolla tutto” Video News Ilaria Pasta (Kontractor by Kopron): “I nostri 10 anni di crescita tra sostenibilità e innovazione” Video News Rete, edge computing e AI: così FiberCop abilita i servizi digitali del futuro Carica altri Firenze poche nuvole enter location 35.6 ° C 35.6 ° 33.5 ° 40 % 0.9kmh 22 % Gio 36 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Dom 40 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Si accascia e muore per un malore mentre lavora in un’azienda di Mulazzo Politica Regione, l’assessore Lenzi difende il reddito di reinserimento lavorativo: “Misura nuova, evitare i giudizi affrettati” Salute e Benessere Allarme blackout da caldo, Fiaso: “Continuità energetica garantita in Asl, sale operatorie e Ps” Salute e Benessere Sanità, i nuovi scenari della salute al centro della formazione per giornalisti Ambiente ed Energia Spighe Verdi 2026, premiati 97 Comuni rurali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Euro digitale, Tridico (M5S): “Riconquista di sovranità monetaria contro i monopoli” Video News Italia economia n° 25 del 24 giugno 2026 Video News Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2e 7.5 devastano Caracas Video news Video News Euro digitale, Tridico (M5S): “Riconquista di sovranità monetaria contro i monopoli” Video News Italia economia n° 25 del 24 giugno 2026 Video News Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2e 7.5 devastano Caracas