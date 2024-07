Vaccini: anti-Rsv, Castelli (Federfarma Lombarida): “Siringa preriempita risolve molti problemi”

(Adnkronos) – "Il fatto di poter avere un vaccino in siringa preriempita sicuramente risolve molti problemi logistici per il medico di medicina generale e per il farmacista stesso, che possono così avere più tempo a disposizione per poter fare più vaccini alla popolazione”. Così Dario Castelli, segretario del Comitato Rurale di Federfarma Lombardia sul vaccinino contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) a mRna recentemente approvato dal Chmp dell’Agenzia europea dei medicinali, intervenendo all’expert advisory panel organizzato a Milano da Summeet con il contributo di Moderna. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)