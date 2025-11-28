Cecina, arrestato 21enne per spaccio: sequestrati hashish e contanti

Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, al termine di un controllo nei luoghi maggiormente frequentati dai ragazzi. L’episodio rientra nelle attività di prevenzione e contrasto dei traffici di droga svolte quotidianamente nell’area della Costa degli Etruschi. L’arresto è avvenuto durante un servizio mirato del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale.

I militari hanno notato il giovane mentre si incontrava con un coetaneo, in un comportamento ritenuto sospetto. Il rapido intervento ha permesso di verificare che si era appena consumata la cessione di una dose di hashish. Da qui è scattato l’approfondimento degli accertamenti, con una perquisizione personale e domiciliare.

Nell’abitazione del ragazzo sono stati trovati 62 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a circa 200 euro in contanti, considerati verosimile provento dell’attività illecita. Sequestrati anche un bilancino di precisione e appunti riconducibili alla contabilità dello spaccio. Il giovane è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Livorno, il ventunenne è stato posto agli arresti domiciliari. L’arresto è stato poi convalidato dal Gip del tribunale di Livorno. L’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla definitiva sentenza.