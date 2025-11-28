9.3 C
Firenze
venerdì 28 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cecina, arrestato 21enne per spaccio: sequestrati hashish e contanti

Un controllo dei carabinieri ha permesso di scoprire stupefacente e materiale da confezionamento nell’abitazione del giovane

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Cecina, arrestato 21enne per spaccio
Cecina, arrestato 21enne per spaccio / crediti : carabinierilivorno
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, al termine di un controllo nei luoghi maggiormente frequentati dai ragazzi. L’episodio rientra nelle attività di prevenzione e contrasto dei traffici di droga svolte quotidianamente nell’area della Costa degli Etruschi. L’arresto è avvenuto durante un servizio mirato del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale.

I militari hanno notato il giovane mentre si incontrava con un coetaneo, in un comportamento ritenuto sospetto. Il rapido intervento ha permesso di verificare che si era appena consumata la cessione di una dose di hashish. Da qui è scattato l’approfondimento degli accertamenti, con una perquisizione personale e domiciliare.

Nell’abitazione del ragazzo sono stati trovati 62 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a circa 200 euro in contanti, considerati verosimile provento dell’attività illecita. Sequestrati anche un bilancino di precisione e appunti riconducibili alla contabilità dello spaccio. Il giovane è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria di Livorno, il ventunenne è stato posto agli arresti domiciliari. L’arresto è stato poi convalidato dal Gip del tribunale di Livorno. L’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla definitiva sentenza.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
9.3 ° C
10.1 °
8.1 °
57 %
8.1kmh
20 %
Ven
10 °
Sab
11 °
Dom
11 °
Lun
14 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1492)ultimora (1394)demografica (49)sport (49)attualità (28)Regione Toscana (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati