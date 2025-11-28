Gioielli mai restituiti: due indagati a Marciana Marina

Getting your Trinity Audio player ready...

MARCIANA MARINA – È in corso l’indagine che vede coinvolti due imprenditori oltre la cinquantina, soci di una gioielleria attiva fino a qualche anno fa sul territorio dell’Isola d’Elba. Le verifiche dei carabinieri sono partite in seguito a tre querele presentate nel mese di ottobre da residenti che non avevano più ricevuto i propri gioielli consegnati per riparazioni.

Secondo quanto emerso dalle denunce, questi avevano affidato alla gioielleria vari monili pregiati per interventi di manutenzione. Nel tempo, però, l’esercizio commerciale ha cessato l’attività e i titolari si sono resi irreperibili, rendendo impossibile ai proprietari recuperare i loro beni. Proprio questa situazione ha spinto i clienti a rivolgersi al comando stazione dei Carabinieri di Marciana Marina.

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato i due soci alla procura di Livorno con l’accusa di appropriazione indebita.

Successivamente, con il supporto dei colleghi della stazione di Piombino, i c arabinieri hanno eseguito ulteriori verifiche che hanno portato al ritrovamento dei gioielli ancora nella disponibilità dei due imprenditori. I monili sono stati sequestrati e rimarranno custoditi fino all’autorizzazione dell’sutorità giudiziaria, che ne disporrà la restituzione ai legittimi proprietari.