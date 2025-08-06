24 C
Firenze
giovedì 7 Agosto 2025
Legionella nell’acqua, chiuse le docce calde e fredde ai Bagni Pancaldi e Acquaviva a Livorno

Ordinanza del Comune: resterà in vigore fino a quando l’Asl non comunicherà formalmente il ritorno dei valori nei limiti previsti dalla normativa

Cronaca
REDAZIONE
Legionella nell'acqua, chiuse le docce calde e fredde ai Bagni Pancaldi e Acquaviva a Livorno (foto sito ufficiale)
1 ' di lettura
LIVORNO – A Livorno è scattato l’allarme legionella

: le docce calde e fredde nei stabilimenti balneari Bagni Pancaldi e Bagni Acquaviva sono state immediatamente sospese su disposizione dell’amministrazione comunale a seguito del monitoraggio sanitario dell’Asl Toscana Nord-Ovest, che ha rilevato la presenza del batterio nelle linee idriche dei due impianti.

L’ordinanza pubblicata dal Comune impone al gestore degli stabilimenti di vietare l’uso delle docce, a prescindere dalla temperatura dell’acqua, e resterà in vigore fino a quando l’Asl non comunicherà formalmente il ritorno dei valori nei limiti previsti dalla normativa. Solo allora il servizio potrà essere ripristinato. 

La legionella è un agente patogeno noto per provocare gravi infezioni respiratorie attraverso l’inalazione di aerosol contaminati, e trova ambiente favorevole negli impianti stagnanti o non adeguatamente disinfettati. Per questo motivo, l’ordinanza è stata emessa con carattere di massima urgenza. 

La vicenda riporta alla mente episodi analoghi verificatisi in passato in altri stabilimenti balneari a Livorno, dove controlli simili avevano portato a sospensioni temporanee del servizio docce.

Il comune di Livorno invita i bagnanti e i residenti a rispettare le indicazioni e a seguire gli aggiornamenti ufficiali tramite il sito istituzionale. Restano esclusi dalla chiusura servizi come piscine o fontanelle dove non è stato rilevato alcun rischio.

