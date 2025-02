Ancora un infrasettimanale per la Libertas Livorno: al Palamacchia c’è Brindisi

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Ancora un infrasettimanale per la Libertas Livorno.

A tre settimane dall’ultimo successo in campionato (29 gennaio contro Orzinuovi), la Bi.Emme Service Libertas Livorno si trova di nuovo nell’urgenza di interrompere il digiuno. Non sarà facile, ma la truppa di Andreazza ha il dovere di provarci.

Troverà di fronte la Valtur Brindisi, squadra in grande condizione di forma e reduce da cinque vittorie consecutive impreziosite dal +35 con cui ha regolato Rimini e dal successo sul campo di Udine. Sofferta, ma di valore, anche l’ultima vittoria ottenuta domenica in volata contro Torino.

In volata, invece la Libertas ha perso a Udine e deve assolutamente vincere per non trovarsi in condizioni di classifica preoccupanti. Brindisi porta con sé il portafortuna Brown, guardia prelevata a gennaio da Cremona e inserita nel roster al posto di Allen, che in Puglia non ha ancora conosciuto il sapore amaro della sconfitta. Ogden è un’ala forte che incute timore. Gruppo fortissimo, quello allenato da coach Piero Bucchi.

In casa amaranto non ci saranno defezioni. Il gruppo è al completo e fiuta l’occasione per dare una mano di vernice fresca alla propria classifica. All’andata – il 5 gennaio scorso – vinse Brindisi di 5 lunghezze con la Libertas che si smarrì nel finale di una partita che aveva nelle mani.

Palla a due alle 21 al PalaMacchia. La partita sarà arbitrata da Boscolo, De Biase e Di Martino e sarà trasmessa in diretta su RaiSport HD canale 58 del digitale terrestre.