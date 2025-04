Il Rallye dell’Elba festeggia la 58ª edizione

Getting your Trinity Audio player ready...

È una delle gare più longeve e affascinanti del panorama nazionale e internazionale, un simbolo sportivo e identitario dell’isola d’Elba e dell’intera Toscana: il Rallye Elba torna con la sua 58ª edizione, presentata ufficialmente a Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della Regione, Eugenio Giani, affiancato dai vertici di Aci Livorno Sport e Aci Livorno.

«Una gara antica, avvincente e amata che rappresenta un’autentica espressione della nostra storia sportiva e sociale – ha dichiarato Giani –. Il Rallye dell’Elba è molto più di un evento motoristico: è un patrimonio della Toscana, capace di valorizzare un territorio unico come l’Elba, le sue tradizioni e le professionalità che lo animano».

Ad affiancare il presidente, Luciano Fiori e Marco Fiorillo, rispettivamente presidente di Aci Livorno Sport e di Aci Livorno, organizzatori dell’evento.

«Siamo fieri di mantenere viva una manifestazione che da oltre mezzo secolo unisce passione sportiva e promozione del territorio – ha spiegato Fiori –. Ogni anno rinnoviamo il nostro impegno per offrire un evento di qualità, all’altezza delle aspettative di piloti, tifosi e addetti ai lavori».

Sulla stessa linea Fiorillo, che ha evidenziato il valore simbolico della presentazione in Regione: «Tornare a presentare il Rallye con il sostegno della Toscana è un riconoscimento importante. Insieme ad Aci Livorno Sport stiamo portando avanti un progetto che da oltre 50 anni rende grande il motorsport italiano».

La gara, prima prova della serie International Rally Cup, partirà il 2 maggio da Porto Azzurro. In programma sei prove speciali per un totale di 87,75 chilometri competitivi su un percorso complessivo di oltre 223 chilometri. Il giorno seguente, 3 maggio, il rally si sposterà nella parte occidentale dell’isola, con tratti cronometrati già entrati nella storia della competizione come la “Marciana Marina-Marciana-Campo” e la “Due Colli”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 25 aprile. Il Parco Assistenza sarà come da tradizione allestito lungo la darsena di Portoferraio, location simbolo del rally elbano.

Il Rallye dell’Elba, nato oltre mezzo secolo fa, si conferma così uno degli appuntamenti più attesi e identitari del motorsport italiano, capace di unire tradizione, passione e valorizzazione territoriale.