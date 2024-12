Niente bis per la Libertas Livorno: arriva il ko a Orzinuovi

Getting your Trinity Audio player ready...

Gruppo Mascio Orzinuovi – Libertas Livorno 1947 87-68 (24-25, 27-13, 14-11, 22-19)ORZINUOVI

: Jarvis Williams 30 (10/12, 2/5), Simone Pepe 19 (2/2, 2/7), Jazz Johnson 17 (6/11, 1/7), Luca Vencato 8 (1/5, 2/3), Tommaso Guariglia 7 (3/7, 0/1), Samuele Moretti 6 (2/3, 0/0), Alessandro Bertini 0 (0/0, 0/1), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/1), Matteo Bogliardi 0 (0/0, 0/1), Andrea Loro 0 (0/0, 0/1), Tommaso Bergo 0 (0/0, 0/0), Abdramane Haidara 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 19 – Rimbalzi: 39 9 + 30 (Jarvis Williams 11) – Assist: 27 (Jazz Johnson 9)

LIBERTAS LIVORNO: Adrian Banks 23 (5/10, 1/7), Quinton Hooker 12 (3/7, 2/3), Dorin Buca 10 (3/3, 0/0), Tommaso Fantoni 9 (4/4, 0/0), Gregorio Allinei 8 (0/2, 2/8), Luca Tozzi 4 (2/5, 0/3), Francesco Fratto 2 (1/1, 0/1), Ariel Filloy 0 (0/1, 0/5), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/3), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Jacopo Baroni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 26 – Rimbalzi: 35 10 + 25 (Luca Tozzi 8) – Assist: 18 (Adrian Banks, Quinton Hooker 5)

ORZINUOVI – Dopo l’exploit con Udine tornano le difficoltà in casa Libertas Livorno.

Priva di Nazzareno Italiano – ko per il guaio muscolare accusato contro Udine – e con Fantoni in campo con le ossa nasali fratturate, ma protette da una speciale maschera in fibra di carbonio, la Libertas non riesce nell’impresa di portare via i due punti dal campo di Orzinuovi.

Vincono i padroni di casa per 87-68 al termine di una partita che aveva visto gli amaranto in palla fino quasi al termine del secondo quarto. Chiusa la prima frazione sul +1 (24-25), la squadra di Andreazza si è smarrita negli ultimi tre minuti della seconda quando è passata dal 39-36 al 51-38 con un fatale break negativo di 12-2. N

ella terza frazione Orzinuovi ha vistosamente rallentato, ma la Libertas non è stata capace di rientrare definitivamente in partita a causa della bassissima percentuale nel tiro da 3 punti (5/30, appena il 16%), così i padroni di casa (nonostante un estremo tentativo amaranto di rientrare in partita sul 67-55) hanno chiuso senza soffrire.